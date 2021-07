“Accomunato” a Mourinho per il suo ego: “Mendes non ha potere su di lui. Così come con Mourinho. Anche per le interviste. Niente. Queste sono persone con un ego terribile, entrambi viziati , l'allenatore e lui, non vedono la realtà. Se fossero fatti diversamente potrebbero guadagnare molto di più in diritti d'immagine”.

Le critiche a Casillas e Raul



Tutto era iniziato però con la pubblicazione, il giorno prima, sempre da parte de El Confidencial, di altre registrazioni, risalenti al 2006, in cui Casillas e Raul venivano definiti inadeguati a una squadra come il Real Madrid.



"Casillas non è un portiere da Real Madrid, che vuoi che ti dica. Non lo è e non lo è mai stato, è stato un grande problema che abbiamo avuto. Il fatto è che lo adorano, che vogliono tutti parlare con lui, lo difendono tutti. Non lo so. Ma è una delle grandi truffe, l'altra è Raul. Le due grandi truffe del Real Madrid sono per primo Raul e poi Casillas. Raul è pessimo, crede che il Real Madrid sia roba sua e utilizza tutto quello che c'è al Real per i suoi interessi. Lui e il suo agente. È il colpevole del fatto che il Real vada male. È una persona negativa, sta distruggendo il Real e il morale dei calciatori, sembra che dicano tutti 'è il Real che va male, non Raul'. È una cosa terribile quanto sia pessimo quel ragazzo".