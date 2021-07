L'operazione alla quale è stato sottoposto a Torino il centrocampista brasiliano per risolvere i problemi di calcificazione della membrana tra tibia e perone della gamba destra è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in circa tre mesi

Un'operazione per lasciarsi alle spalle definitivamente l'infortunio che lo ha tormentato negli ultimi mesi e che hanno pregiudicato il suo rendimento nel girone di ritorno dello scorso campionato, adesso Arthur spera di poter dare al più presto il suo contributo alla Juventus. Il centrocampista brasiliano nella giornata di quest'oggi, venerdì 16 luglio, si è sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema alla cartilagine presente tra la tibia e il perone della gamba destra. L'operazione, che si è svolta a Torino, è perfettamente riuscita: l'ex Barcellona potrà tornare a disposizione di Massimiliano Allegri in circa tre mesi.