La cronaca della gara

Comincia con una goleada la stagione della nuova Lazio di Maurizio Sarri, impegnata nella sua prima uscita contro la Top 11 Radio Club 103. Curiosità prima di tutto per il modulo scelto dal nuovo allenatore, che ha schierato la squadra in campo con un 4-3-3, con Felipe Anderson e Raul Moro ai lati di Muriqi. La selezione del Cadore resiste per un quarto d'ora, prima di cadere sotto i colpi del nuovo acquisto Felipe Anderson: è il brasiliano infatti a sbloccare il match su calcio di rigore al minuto 15. Primo tempo che vedrà andare a segno anche il giovane Raul Moro e Leiva, prima della rete del momentaneo 4-0 di Muriqi, difeso pubblicamente da Sarri dalle critiche di alcuni tifosi presenti in mattinata sugli spalti di Auronzo di Cadore. Tantissimi cambi nell'intervallo, con i soli Strakosha e Raul Moro (che verranno comunque sostituiti nella ripresa) a mantenere il proprio posto in campo, ma l'andamento del match non cambia. Ancora Lazio a dominare il gioco, con le reti di Lazzari, Vavro e Caicedo (quest'ultimo ancora su rigore) a rendere ancora più rotondo il risultato. C'è spazio anche per la rete di Luis Alberto, alla sua prima dopo l'arrivo ritardato in ritiro, bravo a dribblare il portiere e insaccare la rete dell'8-0. La partita cala di intensità nel finale, ma c'è ancora tempo per due gol che fissano il risultato sul 10-0 finale: vanno a segno di nuovo Caicedo e Luis Alberto, che realizzano le personali doppiette.