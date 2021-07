Gesto molto romantico del giocatore dell'Inter, che ha "organizzato" una serenata per la sua Giulia alla vigilia delle nozze di sabato a Ostuni, in Puglia. Tamburelli, fisarmoniche e musiche tradizionali, con mazzo di fiori e bacio finale...

Allora esistono ancora gli uomini di una volta! Stefano Sensi è l'eccezione che conferma la regola: il centrocampista dell'Inter ha preparato una sorpresa con i fiocchi per la sua Giulia nella notte più lunga, alla vigilia del giorno più bello della loro vita. Una serenata! Con tanto di fisarmonica, tamburelli e musiche tradizionali salentine, aiutato da una piccola banda musicale di Ostuni, la splendida "città bianca" nel Brindisino dove la coppia oggi si unirà in matrimonio. Un gesto che più romantico non si può, roba d'altri tempi, per la gioia della futura sposa, corsa ad abbracciare il suo bello che l'attendeva con un mazzo di fiori. "Premiato" con il bacio finale: da incorniciare!