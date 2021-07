Una nuova avventura in bianconero, ma questa volta non da calciatore. Come annunciato dalla Juventus con un comunicato ufficiale, Simone Padoin entra a far parte dello staff tecnico di Massimiliano Allegri con il ruolo di collaboratore dell'attuale allenatore bianconero. "Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi è ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualità di collaboratore. Si diceva, si tratta di un graditissimo ritorno: Padoin ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016, vincendo la bellezza di 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Adesso inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera: bentornato, Simone, e buon lavoro!", si legge nel comunicato.