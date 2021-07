Il portiere è tornato, adesso manca l’attaccante. La Juve riabbraccia Szczesny al primo giorno di lavoro alla Continassa e continua ad aspettare Cristiano Ronaldo. Domenica 25 luglio dovrebbe essere il giorno giusto per il portoghese, con visite mediche e prime corse in programma nel day after. Rimbalzano i rumors da Parigi, ma per ora Cristiano Ronaldo non si muove dalla Juve. E con l’arrivo del top player inizierà una settimana piena per la Juventus, tra impegni di mercato e il campo.

Una fitta agenda di appuntamenti in casa Juve

Tra lunedì e martedì infatti a Torino è atteso Jorge Antun, l’uomo di riferimento di Paulo Dybala, che dopo la quarantena potrà incontrare la dirigenza della Juve per parlare del rinnovo dell’argentino. Martedì poi l'attesa conferenza stampa di Max Allegri, la prima da quando è stato ufficilizzato il suo nome lo scorso 28 maggio. Al suo fianco siederà il presidente Andrea Agnelli, così come fu in quella dell'addio - di fatto un esonero, e con tutta la squadra seduta nelle prime file- del 18 maggio del 2019. E a proposito di ufficilizzazioni ecco la seconda amichevole della Juventus, il trofeo Berlusconi contro il Monza il 31 luglio e la prima uscita internazionale, l'8 agosto al trofeo Gamper contro il Barcellona. Partita per cui per la prima volta saranno a disposizione gli azzurri campioni d’Europa, attesi in Continassa per il 2 agosto. Chissa’ se oltre a Bonucci, Bernardeschi e Chiesa ci sarà anche Giorgio Chiellini, pronto a firmare il rinnovo annuale e anche quel Manuel Locatelli, primo obiettivo del mercato bianconero. Tutto nell’agenda Juve, ma prima del mercato c’è finalmente il campo. Si parte alle 18 contro il Cesena in diretta su Sky Sport Uno. L’Allegri Bis può finalmente iniziare.