Juve, buona la prima contro il Cesena: 3-1

JUVENTUS-CESENA 3-1

5’ De Winter (J), McKennie 34’ (J), Shpendi 35’ (C), Soulè 66’ (J)

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Winter, Dragusin, Rugani, De Sciglio; McKennie, Miretti, Ranocchia; Soulé, Pjaca, Felix Correia. All. Allegri.

CESENA (4-4-2): Nardi; Adamoli, Ciofi, Gonnelli, Candela; Zecca, Ilari, Ardizzone, Nannelli; Caturano, Shpendi. All.: Viali.

Prima uscita stagionale dell’Allegri-bis come nel 2014 contro il Cesena. Quella volta finì 0-0, oggi la Juventus vince 3-1. Con tanti giovani in campo e molte assenze dei nazionali, gli uomini di Allegri hanno la meglio sul Cesena di Viali grazie alle reti di De Winter a inizio partita con un bel tiro di destro. Raddoppia Weston McKennie al 34' con un tiro finito all'angolino alla sinistra del portiere Nardi. Poi la chiude Soulè per il 3-1 definitivo (il Cesena aveva accorciato con Shpendi subito dopo il raddoppio di McKennie). E al gol del centrocampista statunitense, Max Allegri si è pure sbilanciato con un pronostico per la sua stagione: "Quest’anno devi fare dieci gol".