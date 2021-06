"Giocare un giorno per il Flamengo? Certo! Ho sempre detto che il mio sogno è giocare nel Flamengo. Ho un contratto con l'Inter, ma chissà che il prossimo anno non possa giocarci. Sarebbe un sogno". Arturo Vidal esce allo scoperto sui suoi desideri futuri in un’intervista rilasciata a W Radio in Cile con cui al momento è impegnato per la Copa America. Voluto fortemente da Antonio Conte, il centrocampista classe 1987 si è trasferito dal Barcellona all’Inter a settembre 2020, collezionando in totale 30 presenze (arricchite da 2 gol e 2 assist) tra tutte le competizioni nell'ultima stagione. Ora, con l’addio di Conte, la sua permanenza in nerazzurro – a cui è legato con un contratto fino al 2022 – può tornare in discussione e le sue parole rappresentano un indizio concreto.