Un caso di positività al Covid-19 nel gruppo bianconero. Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Juventus ha infatti annunciato che dall’ultimo giro di tamponi effettuati al gruppo squadra è emersa la positività al coronavirus di Hamza Rafia, trequartista tunisino classe 1999 che nell’ultima stagione ha giocato con l’Under 23 e ha anche fatto l’esordio con gol in Prima squadra nel match di Coppa Italia dello scorso 13 gennaio vinto contro il Genoa per 3-2 ai tempi supplementari dai bianconeri. Rafia in questo ritiro pre-stagione si allenava con la Prima squadra ed è stato impiegato da Max Allegri nel secondo tempo dell’amichevole vinta contro il Cesena (è entrato in campo al 14’ della ripresa) dello scorso 24 luglio.

Gruppo squadra bianconero in isolamento fiduciario

approfondimento

Sogna Benzema e segna in Coppa: chi è Hamza Rafia

Dopo la positività di Rafia, la Juventus entra immediatamente in isolamento fiduciario: il gruppo bianconero potrà svolgere regolarmente allenamento e partite, ma non potrà avere contatti con l’esterno. “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Hamza Rafia. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il gruppo squadra entra da oggi in isolamento fiduciario. Questa procedura permetterà a tutti i soggetti negativi ai controlli di svolgere la regolare attività di allenamento e di partita, ma non consentirà contatti con l'esterno del gruppo". Juventus che, ricordiamo, sabato giocherà in amichevole contro il Monza nel Trofeo Berlusconi.