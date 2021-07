L'attaccante francese subito protagonista con un gol di testa pochi minuti dopo il suo esordio in rossonero. Sua la rete del definitivo 1-1, dopo che i francesi erano andati in vantaggio con Gouiri su rigore sempre nella ripresa Condividi:

MILAN-NIZZA: 1-1 58' rig. Gouiri (N), 65' Giroud (M) MILAN (4-2-3-1): Maignan (1' st Tătăruşanu); Calabria (1' st Gabbia), Tomori (25' st Conti), Romagnoli (25' st Caldara), Hernández (15' st Ballo-Touré); Pobega (15' st Maldini), Tonali (41' st Di Gesù); Saelemaekers (15' st Castillejo), Díaz (25' st Rebić), Krunić; Leão (15' st Giroud). A disp.: Robotti. Allenatore: Pioli. NIZZA (4-2-4): Benitez; Atal (25' st Lotomba), Todibo, Dante (25' st Daniliuc), Kamara; Rosario (34' st Smith), Thuram; Kluivert (1' st Maolida), Gouiri (39' st Amraoui), Da Cunha (25' st Lemina), Ndoje. A disp.: Boulhendi; Trouillet, Parsemain. Allenatore: Galtier. Termina con il risultato di 1-1 l’amichevole fino a questo momento più impegnativa del pre-campionato rossonero. Gara abbastanza equilibrata, anche se è il Nizza – squadra più avanti nella preparazione – ad andare vicino al gol con Gouiri che colpisce il palo su punizione nella prima frazione di gioco. Poi è proprio lui a portare avanti i francesi su rigore al 58’, ma per il Milan i sorrisi arrivano tutti da Olivier Giroud, autore del gol del pareggio – e di tanta presenza in area, quella che è mancata nel primo tempo con Leao – pochi minuti dopo l’esordio assoluto con il Milan. Tra le note positive per Pioli anche l’ottima prova di Alessio Romagnoli, buoni spunti anche da Diaz specialmente nel primo tempo.

Bene Diaz, ma il Nizza è più pericoloso approfondimento Giroud sfida il tabù della maglia numero 9 Pioli schiera Maignan in porta e ritrova Calabria a destra, al centro Tomori fa coppia con Romagnoli, a sinistra Theo Hernandez. A centrocampo, dove è indisponibile Bennacer causa Covid, c’è Pobega con Tonali. Nel trio di trequartisti spazio a Saelemaekers a destra, Brahim Diaz al centro e Krunic a sinistra; in avanti Leao, che però parte quasi sempre dalla sinistra, invertendo spesso i ruoli proprio con Krunic. Inizio dalla panchina dunque per Giroud. Gara equilibrata, con il Nizza che manovra meglio dei rossoneri, che hanno in Brahim Diaz l’uomo più ispirato, almeno nel primo tempo. Proprio su un fallo sullo spagnolo – diversi gli interventi duri nel corso della gara – nasce la punizione dal limite che Theo Hernandez calcia fuori di poco. Ancora più pericoloso il Nizza, sempre su punizione, al 23’ con Gouiri che colpisce il palo alla sinistra di Maignan. Al 32’ grande chiusura di Romagnoli nell’area piccola, tre minuti più tardi le proteste dei rossoneri per un contatto in area su Leao, autore di un buono spunto sulla sinistra: l’arbitro però, nonostante le proteste, non concede il rigore.