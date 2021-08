Prime parole da attaccante del Bologna per il 32enne austriaco: "Durante gli Europei ho avuto modo di parlare con Mihajlovic e mi ha dato delle ottime sensazioni. Mai ricevuta un'accoglienza come quella che mi hanno riservato i tifosi all'arrivo in città. Sono diverso da quello di 11 anni fa all'Inter". E su Euro 2020: "In finale ho esultato come un pazzo per la vittoria dell'Italia" ARNAUTOVIC AL BOLOGNA: L'ANNUNCIO "HORROR" Condividi:

Dal video in stile horror scelto dal club per presentarlo con lo "spirito" dell'attaccante che si aggirava per la sala stampa del Dall'Ara, alla conferenza di presentazione in carne e ossa. Prime parole da attaccante del Bologna per Marko Arnautovic. "Il Bologna mi ha ridato la voglia di giocare a calcio - ammette il giocatore austriaco, arrivato dallo Shanghai SIPG per circa 3 milioni di euro - ci siamo sentiti anche con il mister e mi hanno da subito dimostrato la voglia di avermi con loro. I primi contatti sono avvenuti sei mesi fa, in quel momento il campionato cinese era sospeso per questioni covid e per rispetto della squadra ho fatto parlare mio fratello. Durante gli Europei ho avuto modo di parlare con Mihajlovic e mi ha dato delle ottime sensazioni che hanno alimentato le mie convinzioni".

"Mai accolto con tanto calore dai tifosi" vedi anche Arnautovic accende Bologna: l'entusiasmo in città Bologna gli ha già fatto sentire il suo calore nella sera dell'arrivo di Arnautovic in città, con l'austriaco accolto come una star tra cori e fumogeni. "Quello è stato un momento speciale non solo per me ma anche per mia moglie e lo ricorderemo per tutta la nostra vita - assicura Arnautovic - non mi era mai successo di vedere tanta gente per me. Ho voluto fermarmi a salutare e ringraziare tutti i tifosi che mi hanno aspettato e accolto davanti all'hotel". Per Arnautovic, 32 anni, si tratta di un ritorno in Italia a 11 anni dall'ultima volta: "Sono arrivato in Serie A molto giovane, forse troppo. Ai tempi dell'Inter forse non ero troppo concentrato sul calcio. A oltre 10 anni di distanza, sono più maturo professionalmente e personalmente. Un discorso simile vale per l'esperienza in Germania, al Werder. ll vero salto di qualità l'ho fatto in Inghilterra con Stoke City e West Ham. Non amo molto i proclami, preferisco dimostrare il mio valore sul campo come ho promesso a presidente e società".

"Bologna da Europa? Lavoriamo per migliorare" Torna in una Serie A con tanti grandi attaccanti. "Cristiano Ronaldo, Lukaku, Ibrahimovic, Immobile. Per loro ho enorme rispetto ma penso alla mia stagione e auguro il meglio a me e al Bologna". Club che segue con interesse da tempo: "In Cina guardato diverse partite della squadra nonostante il jet lag, controllavo sempre i risultati. Ho fortemente voluto il ritorno soprattutto per provare a migliorare la squadra e fare meglio dello scorso anno. Noi da Europa? Non possiamo dire di esserlo in questo momento ma possiamo lavorare ogni giorno per migliorare noi stessi e raggiungere tutti i nostri obiettivi". Nessuna paura della pressione: "So che in Italia ce ne può essere tanta ma sono abituato a gestirla dando il 110 per cento". Intanto il primo appuntamento con il campo è già fissato: "Credo che i miei primi minuti di gioco saranno domenica contro il Pordenone. Per la partita di venerdì con il Liverpool è troppo presto, ho fatto solo un allenamento con la squadra e devo ancora lavorare per arrivare pronto alla partita di Coppa Italia".