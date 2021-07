Marko Arnautovic è sbarcato a Bologna . E il benvenuto dei tifosi rossoblù non si è fatto attendere. Un vero e proprio bagno di folla ha fatto da cornice all'arrivo dell'austriaco, accolto in città come una star tra cori e fumogeni. Allo Shangai Port, che due estati fa lo aveva prelevato dal West Ham, andranno circa 3 milioni di euro , che permetteranno all'austriaco di liberarsi e firmare con i rossoblù per i prossimi tre anni . Una trattativa faticosa, che aveva subito un forte rallentamento viste le difficoltà del giocatore a ottenere la risoluzione dal club cinese cui era legato fino a dicembre 2022: "Rispetto all'operazione che ci era stata proposta sono cambiati dei termini, di conseguenza sono cambiate anche le nostre esigenze e le nostre risposte", aveva raccontato a Sky Sport il direttore sportivo Riccardo Bigon . Alla fine ha vinto la voglia del Bologna di chiudere l'operazione e regalare a Sinisa Mihajlovic un attaccante con caratteristiche diverse da Palacio.

Arnautovic torna in Serie A

"Io non ho mai avuto dubbi che Arnautovic arrivasse, forse per altri motivi ci si è messo un po' più di tempo, ma noi siamo sempre stati convinti di Marko e lui è sempre stato convinto di venire qui", aveva spiegato nei giorni scorsi l'allenatore serbo rassicurando sul buon esito della trattativa. Il 32enne, ex tra le altre di West Ham e Stoke City in Premier League, è pronto ora a mettersi a sua disposizione e affrontare così la sua seconda esperienza in Serie A dopo quella nella stagione 2009/10 con l'Inter. Allora fu un giovane comprimario nell'anno del Triplete, mettendo insieme tre presenze in Serie A con i nerazzurri e trasferendosi un anno dopo al Werder Brema. Nel corso della sua esperienza in Cina, Arnautovic ha collezionato 20 gol in 39 apparizioni. In estate una rete agli Europei contro la Macedonia, prima di spaventare l'Italia di Roberto Mancini agli ottavi di finale.