Visite mediche nelle prossime ore

Importanti saranno però le prossime ore, quando il calciatore si sottoporrà ad alcuni esami per approfondire quanto successo agli Europei e per capire se potrà ricevere o meno l'idoneità medico-sportiva per la prossima stagione. Come spiegato nelle scorse settimane dai dirigenti dell'Inter, la società continua ad aspettare il centrocampista danese che però, in caso di responso positivo, non potrà rientrare in campo prima di sei mesi (e potrà farlo in Italia solo se sarà autorizzata la rimozione del defibrillatore sottocutaneo). Per questo, nel frattempo, il club si è cautelato acquistando a parametro zero Hakan Calhanoglu.