Il Chelsea vuole riportare in Premier League Romelu Lukaku. A tutti i costi, o quasi. I Blues hanno già fatto due tentativi ufficiali, inserendo nella trattativa anche il cartellino di Marcos Alonso per una valutazione complessiva superiore ai 110 milioni di euro tra cash e contropartita tecnica, ma hanno incassato in entrambi i casi il "no" dell'Inter. Il club campione d'Europa, però, vuole insistere sul belga e per questo sarebbe pronto ad aumentare l'offerta per i nerazzurri, arrivando fino a 120 milioni di euro in totale. Una cifra monstre che potreebbe far vacillare l'Inter e a fronte della quale Zhang potrebbe passare la palla a Lukaku stesso, girando al giocatore la responsabilità di accettare o meno la corte dei Blues.