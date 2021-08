Nel giorno del ritorno alla Continassa degli ultimi nazionali, la Juventus perde Adrien Rabiot . Il centrocampista classe '95, eliminato con la Francia agli Europei negli ottavi contro la Svizzera, aveva fatto rientro in Italia la scorsa settimana iniziando gli allenamenti agli ordini di Massimiliano Allegri. Nella seduta di lunedì uno stop lo ha costretto però a sottoporsi a degli accertamenti strumentali. Lo ha comunicato in una nota il club bianconero: "Rabiot, a causa di un problema muscolare riferito al termine dell’allenamento di ieri, è stato sottoposto questa mattina presso il J|Medical ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Tra 10 giorni sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero". Un infortunio che, in ogni caso, potrebbe costringere Rabiot a uno stop di circa tre settimane . L'esordio in campionato in programma domenica 22 agosto alle 18.30 in casa dell' Udinese è a questo punto a rischio.

La giornata della Juventus

vedi anche

Nazionali al JMedical, Bonucci scherza coi tifosi

Per la Juventus, quella di martedì, è stata una giornata divisa tra J-Medical e Training Center. In mattinata i giocatori che sono arrivati in fondo agli Europei e in Copa America si sono presentati al centro sportivo della Continassa per sostenere le visite mediche in vista della prossima stagione. Juan Cuadrado il primo ad arrivare, seguito da Alvaro Morata, Rodrigo Bentancur e Danilo. Poi è toccato agli azzurri: Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Nel pomeriggio il resto del gruppo è sceso in campo per lavorare su esercitazioni tecniche, principalmente focalizzate sul possesso palla. La squadra di Massimiliano Allegri tornerà in campo mercoledì mattina, per la prima delle due sessioni previste. Domenica 8 agosto, all'Estadi Johan Cruyff, l'importante test contro il Barcellona nel trofeo Gamper (in diretta su Sky Sport Uno, telecronaca di Massimo Marianella) per avvicinarsi al debutto stagionale.