È il giorno del ritorno dei campioni d'Europa e non solo in casa Juventus. Nella mattinata di martedì 3 agosto i reduci dagli impegni con le Nazionali, dunque i giocatori che sono arrivati in fondo agli Europei e in Copa America, si sono presentati al centro sportivo della Continassa per sostenere le visite mediche in vista della prossima stagione. Al J-Medical il primo ad arrivare è stato Juan Cuadrado, seguito da Alvaro Morata, Rodrigo Bentancur e Danilo. Poi è stata la volta degli azzurri: hanno svolto i test medici Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. I giocatori non hanno potuto firmare autografi o scattare selfie con i tifosi presenti in quanto la squadra è ancora in bolla dopo i casi di positività al Covid dei giovani Rafia e Delli Carri - ai quali proprio questa mattina si è aggiunto anche un altro giocatore dell'Under 23, Aké -, ma in ogni caso non è mancato qualche simpatico siparietto.