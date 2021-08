Lukaku e la comprensibile tentazione Chelsea

Il Chelsea è in pressing per riportare Romelu Lukaku a Londra per la terza volta. Le due precedenti esperienze del belga con la maglia dei Blues (2011 e 2013) sono state deludenti. Sicuramente meglio ha fatto in seguito con Everton e United, prima di esplodere definitivamente con l'Inter. Ed è proprio per prendersi una rivincita e dimostrare di poter essere decisivo anche in Premier che potrebbe essere tentato di tornare. Nel VIDEO l'analisi di Massimo Marianella

LUKAKU-CHELSEA, PRONTO IL RILANCIO