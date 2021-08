Una domenica di grandi classiche europee e non solo da vivere tutta su Sky Sport. Super sfide per Milan e Juventus, impegnate contro Real Madrid e Barcellona in amichevole. Ma in campo anche l'Inter, che continua la preparazione pre-campionato con la sfida al Parma di Buffon. I primi a scendere in campo saranno i rossoneri di Pioli, in scena contro i Blancos a Klagenfurt, in Austria, alle 18:30. Poco dopo, alle 19, la squadra di Inzaghi affronterà Vazquez e compagni al Tardini, mentre in serata, alle 21:30, i bianconeri di Allegri si giocheranno al Camp Nou il Trofeo Gamper contro i blaugrana. E a proposito di Barcellona-Juventus, la sfida sarà anche a livello femminile.