Leo Messi ha parlato in conferenza stampa dell'addio al Barça: "Non sono pronto a questo, non è come avevo pensato. E' stato bellissimo e questo è un arrivederci. Volevo restare. Psg? E' una possibilità, non c'è nulla di chiuso". Ma con ogni probabilità la sua nuova avventura sarà proprio in Francia. E stasera il Barça senza Leo sfida la Juve di CR7 su Sky Sport.