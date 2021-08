Termina 5-2 la sfida del Benito Villamarin di Siviglia. Una partita caratterizzata dal nervosismo nel secondo tempo con i rossi per Pellegrini, Mancini e Karsdorp. La nota positiva è Shomurodov, in gol all'esordio Condividi:

REAL BETIS-ROMA 5-2 4' Rodri (B), 27' Shomurodov (R), 30' Fekir (B), 51' Mancini (R), 58' Moreno (B), 80' Tello (B), 83' Rober REAL BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly (17' Montoya), Edgar, Victor Ruiz, Alex Moreno; Akouokou (72' Rober), Canales (53' Guardado); Rodri (72' William Carvalho), Fekir, Aitor Ruibal (73' Joaquin); Borja Iglesias (73' Tello). A disp.: Robles, Hermoso, Calderon, Juanmi, Loren. All.: Pellegrini ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio (70' Fuzato); Karsdorp, Mancini, Smalling (46' Ibanez), Calafiori; Diawara (46' Veretout), Cristante (46' Bove); Zaniolo (63' Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (46' El Shaarawy), Shomurodov (68' Kumbulla). A disp.: Reynolds, Tripi, Darboe, Zalewski, Ciervo, Mayoral, Dzeko. All.: Mourinho Arbitro: Jorge Figueroa Vazquez Ammoniti: Mkhitaryan e Zaniolo Espulsi: Pellegrini, Mancini e Karsdorp Cinque gol subiti e cinque espulsioni. È da dimenticare la serata del Benito Villamarin di Siviglia per la Roma che ha perso con un netto 5-2 l'amichevole contro il Real Betis, valida per la Unbeatables Cup. Un match che di amichevole ha avuto ben poco, soprattutto dalla metà del secondo tempo in poi quando la Roma ha dovuto fare i conti con una serie di cartellini rossi estratti dall'arbitro Jorge Figueroa Vazquez. Tra questi anche uno per l'allenatore giallorosso, José Mourinho, visibilmente contrariato dopo il terzo gol del Betis, viziato da un fallo di mano di Moreno, e il rosso per Pellegrini. Se da una parte non sono arrivare risposte positive in fase difensiva, dall'altra Mourinho può sorridere per il gol all'esordio di Eldor Shomurodov. L'uzbeko, in campo dall'inizio, ha impiegato appena 27 minuti per andare a segno, sfruttando l'assist di Pellegrini.

La cronaca Bastano quattro minuti al Betis per sbloccare l'incontro. Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, la palla termina sul limite dell'area dove Rodri lascia partire un mancino a giro di prima intenzione che sorprende Rui Patricio. La Roma fatica, ma pareggia i conti con Shomurodov che davanti a Rui Silva non sbaglia dopo aver saltato un difensore. L'equilibrio, però, dura appena due minuti perché il Betis torna in vantaggio con una prodezza di Fekir che da posizione defilata batte Rui Patricio con una traiettoria velenosa che si insacca all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo la squadra di Mourinho riesce a trovare di nuovo la via del gol: Shomurodov colpisce la traversa, Mancini si fa trovare pronto e insacca con un facile tap-in. Anche in questo caso, però, la Roma pecca difensivamente e subisce il terzo gol con Alex Moreno. Da qui la partita prende una piega ben precisa, i giallorossi terminano il match in otto uomini e il Betis segna altri due gol con Tello e Rober.