Alla prima uscita stagionale con il nuovo Napoli di Spalletti, il capitano azzurro ha realizzato su rigore la rete del vantaggio e ha poi regalato uno splendido assist per Elmas per la rete del 2-1 finale. Importanti indicazioni per l'allenatore azzurro, in vista del debutto in campionato del prossimo 22 agosto contro il Venezia

Prima amichevole nel ritiro di Castel di Sangro per il Napoli e il protagonista è subito Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro sale in cattedra durante la sfida contro l'Ascoli e colleziona un gol e un assist, che permettono alla formazione di Luciano Spalletti di imporsi per 2-1. Bastano 7 minuti a Insigne per andare a segno nella sua prima uscita con la maglia del Napoli in questa stagione: Osimhen viene atterrato in area di rigore da Eramo, l'arbitro concede il penalty e Lorenzo spiazza Leali per la rete dell'1-0. A metà primo tempo arriva però una delle poche disattenzioni difensive della formazione azzurra, schierata da Spalletti con un 4-3-3, anche se la posizione di Zielinski più avanzata rispetto a quelle di Fabian Ruiz e Lobotka avvicina lo schieramento più a un 4-2-3-1. Al minuto 24 sugli sviluppi di calcio d'angolo arriva la sponda di testa di Avlonitis che trova Bidaoui, bravo a realizzare a porta vuota il gol dell'1-1. Il primo tempo finisce in parità, ma la ripresa è tutta di marca napoletana, alla ricerca della rete del nuovo vantaggio. Ancora una volta Insigne protagonista al minuto 62, quando il capitano azzurro pesca Elmas appena entrato con un assist meraviglioso. Il macedone ringrazia a batte Leali per il 2-1. Nella mezz'ora finale ci provano i giovani Gaetano e Zanoli a rendere più rotondo il risultato, ma Leali si supera e chiude la porta bianconera. Finisce 2-1 tra Napoli e Ascoli, con Spalletti che avrà tratto ulteriori indicazioni da questa sfida in vista del debutto in campionato, previsto per il 22 agosto al Maradona contro il neopromosso Venezia.