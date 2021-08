L'attaccante rossonero non si pone limiti in vista della stagione che sta per cominciare: "E' presto per dire dove vogliamo arrivare, ma abbiamo molte speranze di fare bene sia in Champions che in campionato. Abbiamo qualità e giovani, possiamo fare grandi cose". E a poche settimane dal suo arrivo sfoggia già un ottimo italiano: "E' importante conoscere lingua e cultura di questo paese"

Prime uscite con la maglia del Milan per Olivier Giroud, che si è però subito calato alla perfezione nell'ambiente rossonero. Un gol alla prima amichevole contro il Nizza e poi alcune buone prestazioni, come quella fornita nel match terminato 0-0 contro il Real Madrid, nel quale Pioli lo ha schierato dal primo minuto. Le gare ufficiali però si avvicinano e l'attaccante francese, intervistato da Sky Sport, ha fatto il punto su quali potranno essere gli obiettivi del Milan nella prossima stagione: "Vogliamo giocare una grande Champions ovviamente, è una grande cosa tornarci per il club e per tutti i tifosi, so quanto è bello giocare questa competizione e vogliamo renderli orgogliosi di noi. E' presto per dire dove vogliamo arrivare, se ai quarti piuttosto che in semifinale, prima pensiamo alla fase a gironi, ma abbiamo buone possibilità di arrivare lontano. Pensiamo ad andare avanti e migliorare dove possiamo. Allo stesso modo penso che abbiamo molte speranze per lo scudetto, dovremo partire forte, ma siamo affamati".