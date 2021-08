Altra giornata all'insegna delle amichevoli per le squadre di Serie A: la Salernitana lotta ma cede 3-1 all'Aston Villa. Il Torino di Juric ko con l'Az Alkmaar nonostante il gol in avvio di Pjaca. Pari per la Fiorentina del debuttante Nico Gonzalez. Il Milan regge contro il Real di Ancelotti, l'Inter (senza Lukaku) passa a Parma. Ok il Napoli con l'Ascoli. Risultati e marcatori delle partite di oggi

