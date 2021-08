Mertens e Lozano hanno raggiunto i propri compagni in ritiro. Il belga è guarito dopo l'operazione alla spalla. Lozano invece ha avuto l'ok neurologico dopo la forte botta al volto accusata a inizio luglio con il Messico: entrambi i giocatori ora sono a disposizione di Luciano Spalletti e procederanno con un programma personalizzato. E nei prossimi giorni, intanto, potrebbe esserci un incontro per il rinnovo di Insigne

Luciano Spalletti ha accolto Dries Mertens e Hirving Lozano . I due giocatori del Napoli si sono aggregati nella giornata di oggi al ritiro azzurro a Castel Di Sangro, dopo aver svolto le visite mediche presso la clinica Pineta Grande di Castelvolturno. Per l'attaccante belga, che a inizio luglio aveva subito un intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla sinistra che in passato gli aveva dato parecchi problemi, i medici hanno dato il loro ok. Hirving Lozano, che l'11 luglio scorso aveva accusato una forte botta al volto durante una partita del suo Messico contro il Trinidad, si è sottoposto anche a degli esami neurologici che hanno dato esito negativo . Anche il messicano ha così potuto raggiungere i propri compagni in ritiro e conoscere il nuovo allenatore.

La situazione sul rinnovo di Insigne: si attende incontro tra le parti

Si attende di capire ancora quando potrà esserci l'incontro tra Giuntoli, De Laurentiis e l'agente di Insigne che arriverà a Castel Di Sangro nelle prossime ore, anche se ufficialmente sarà in vacanza dato che ha casa vicino al luogo del ritiro del Napoli. La vicinanza geografica di tutti potrebbe però essere un motivo che potrebbe spingere le parti a programmare un incontro per parlare del futuro del capitano del Napoli. Insigne è in scadenza nel giugno 2022 e per il momento rimane un po' di distanza tra domanda e offerta per il prolungamento del contratto del suo contratto. Per il momento, comunque, la testa del giocatore è concentrata solo al campo e alla preparazione con il Napoli di Spalletti.