L'allenatore si gode il 2-1 all'Ascoli in amichevole e il ritorno di Insigne, Di Lorenzo e Meret dal 1': "Si gioca con qualità, Lorenzo è quello dal quale ci aspettiamo più giocate". Sul calciomercato: "Seguiamo un paio di situazioni, la società riuscirà a realizzare quello che ci serve per essere pronti a inizio campionato". Meret: "Proviamo a vincerle tutte" NAPOLI-ASCOLI 2-1, GOL E HIGHLIGHTS

Il Napoli supera per 2-1 l'Ascoli nel test amichevole di Castel di Sangro e Luciano Spalletti si gode il ritorno in campo dal primo minuto di Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo e Lorenzo Insigne, freschi campioni d'Europa con l'Italia. "Hanno fatto vedere quella che è la loro qualità ed è per questo che hanno dato un contributo all'Italia per vincere questi Europei". Proprio Insigne è andato a segno su rigore per il gol dell'1-0, servendo poi l'assist per il 2-1 di Elmas dopo il temporaneo pareggio di Bidaoui."Passa tutto dalla qualità - ammette Spalletti a Sky Sport - Lorenzo è centrale da questo punto di vista. Per noi è un riferimento, è quello dal quale ci aspettiamo tante giocate come ha fatto vedere contro l'Ascoli".

"Calciomercato? Seguiamo un paio di situazioni" approfondimento Calciomercato, news e trattative in tempo reale L'allenatore del Napoli ha parlato anche delle trattative in entrata e in uscita: "Io penso al mercato reale, non a creare delle aspettative o inseguire dei nomi che non arriveranno mai. Il mercato reale per noi riguarda un paio di situazioni e sono convinto che poi la società riuscirà a realizzare quello che ci serve per essere pronti come gruppo a inizio campionato". Le idee in vista dell'avvio della stagione, distante meno di due settimane, sono ben definite: "Sono fiducioso per il futuro, è un buon gruppo e credono di avere questo livello di calcio che può ambire a confronti importanti. Sarebbe un dispiacere non farli lavorare di squadra".