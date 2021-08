Lautaro Martinez si ferma. Nella mattinata di venerdì l'attaccante argentino è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un leggero risentimento al muscolo psoas, il muscolo che collega le gambe alla colonna vertebrale. Il giocatore non sarebbe stato in ogni caso a disposizione di Simone Inzaghi per la prima di campionato contro il Genoa (sabato 21 alle 18:30), per via di una giornata di squalifica ricevuta dopo l'ultima partita dello scorso campionato. L'obiettivo di Inzaghi è quindi quello di averlo a disposizione per la seconda giornata contro l'Hellas Verona, in programma venerdì 27 alle 20:45. Lautaro Martinez ora verrà valutato di giorno in giorno dallo staff medico nerazzurro.