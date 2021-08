Lautaro e il rinnovo: c'è un incontro in programma

L'Inter vede più vicino il rinnovo di Lautaro Martinez. Dopo aver ceduto Lukaku, i nerazzurri non vogliono privarsi anche dell'altro gioiello del reparto avanzato, nonostante le importanti offerte arrivate. Per questo motivo il club tenterà un'accelerata per il rinnovo di contratto di Lautaro. La prossima settimana, infatti, è previsto un incontro (che dovrebbe svolgersi a Milano) tra la dirigenza nerazzurra e Alejandro Camaño, agente del giocatore. Sul tavolo il prolungamento del contratto, attualmente in scadenza nel 2023. Sarà un faccia a faccia importante per capire i margini della trattativa: l'Inter è pronta a offrire un rinnovo di cinque anni.