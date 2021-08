Dopo l'arrivo di Dzeko, l'Inter considera l'attaccante colombiano come il profilo ideale per rinforzare la propria rosa: l'Atalanta non ha però intenzione di cederlo senza aver trovato un sostituto all'altezza. L'alternativa più valida porta al nome di Correa, mentre resiste l'idea Insigne, il cui futuro al Napoli è in bilico

Dopo l'arrivo di Edin Dzeko , per il quale manca ancora l'annuncio ufficiale ma che nella giornata di giovedì ha già mosso i primissimi passi da nuovo calciatore dell'Inter, la società nerazzurra è al lavoro per regalare un altro attaccante a Simone Inzaghi dopo la partenza di Romelu Lukaku. Il preferito, anche per caratteristiche tecniche, è Duvan Zapata , ma anche quello più complicato da raggiungere perchè l'Atalanta non ha intenzione di liberarsene senza aver prima trovato un sostituto all'altezza. La prima alternativa porta allora al nome del Tucu Correa , gradito a Inzaghi che lo ha già allenato alla Lazio e che al momento la società biancoceleste valuta circa 35 milioni di euro. Ancora non è stata avviata una vera e propria trattativa tra i due club, ma la Lazio non si opporrebbe a una partenza del suo attaccante, qualora le richieste economiche venissero soddisfatte dall'Inter.

Insigne, futuro in bilico: l'Inter ci pensa

In questo scenario resta in piedi anche la suggestione Lorenzo Insigne, il cui contratto con il Napoli scadrà il 30 giugno 2022. La freddezza di rapporti tra il capitano azzurro e la sua società al momento non favorisce un eventuale rinnovo e così si aprono due strade: quella della cessione già in questa sessione di mercato oppure dell'addio a parametro zero al termine della stagione. La richiesta del Napoli sarebbe di 30 milioni di euro, anche se prima l'Inter vuole capire se la società azzurra sarebbe eventualmente disposta ad abbassare questa cifra e se il calciatore sia effettivamente deciso ad ascoltare nuove offerte e non attendere la scadenza del suo contratto. Al momento non è ancora iniziata una vera e propria trattativa tra Inter e Napoli, ma il club nerazzurro continua a riflettere su Insigne.