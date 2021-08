Allegri è soddisfatto della sua Juventus . Dopo l'amichevole vinta all'Allianz Stadium contro l'Atalanta (3-1), l'allenatore bianconero ha parlato ai microfoni di Sky Sport della prestazione dei suoi ragazzi: "È stato un bel test contro un'ottima Atalanta che ci ha creato difficoltà. Ma noi abbiamo difeso bene. Il secondo tempo è andato nettamente meglio : la cosa che mi è piaciuta di più è lo spirito di sacrificio . È quello che dobbiamo mettere per vincere, perché poi le qualità dei giocatori sono ottime e alte". Questo poi il commento di Allegri su Dybala e Bernardeschi: "Li vedo bene, come tutti gli altri quando sono entrati. Stiamo diventando una squadra : le qualità dei giocatori sono indiscusse. È normale che a livello di testa si sia tutti nelle condizioni di mettersi a disposizione della squadra, altrimenti non riusciremo a raggiungere l'equilibrio che ci permette di dare continuità nei risultati. Non possiamo permettere sali scendi". E su CR7 : "Era in programma di fargli fare sessanta minuti e ne ha fatti sessantacinque. Sta lavorando bene , è sereno e per noi sarà un valore aggiunto". Infine, alla domanda su Locatelli , questa è stata la risposta di Max Allegri: "Locatelli è un giocatore del Sassuolo. Ramsey stasera ha fatto una buona partita. Davanti alla difesa penso che abbia un ottimo futuro . Non era facile contro l'Atalanta ed era la seconda volta che ci giocava. Quando la condizione lo sosterrà di più sbaglierà di meno perché avrà più geometrie nella testa: è un giocatore su cui punto molto ".

Al termine di Juventus-Atalanta, ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche Federico Bernardeschi: "Abbiamo fatto bene. Nonostante abbiamo fatto una partita pochi giorni fa e nonostante la fatica si faccia sentire mi sono trovato bene. Più si gioca e più si entra in condizione". La chiave delle buone prestazioni poi è la fiducia: "Un giocatore ha sempre bisogno di fiducia. Io ho passato momenti di difficoltà ma il cerchio si è chiuso l'11 luglio e ne sono uscito alla grande. Sono contento: ora inizia una nuova stagione e oggi era importante fare una bella partita. Secondo me abbiamo giocato bene, con un grande ritmo. Lo spirito è quello giusto. Sacrificarsi per la squadra sarà fondamentale per raggiungere gli obiettivi ed è un po' quello che ci è mancato nelle ultime stagioni". Sul suo ruolo: "Mi sto trovando bene. Stare al centro del gioco mi piace, così come inserirmi e aiutare in difesa". E infine, sul cambio numero e la scelta di prendere il 20, quello dell'Europeo: "L'ho detto nel mio post su Instagram. Sarò per sempre legato a quel numero: è stata un'emozione indescrivibile vedere felici tutti gli italiani. Sono emozioni difficili da descrivere: è stata una gioia immensa. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ecco perché questo cambio: me lo sentivo dentro".