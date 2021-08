Super sabato di amichevoli su Sky: il programma

Le squadre di Serie A continuano a prepararsi in vista del prossimo campionato. Ad aprire la giornata sarà il Napoli di Spalletti contro il Pescara, a seguire l'Inter affronterà la Dinamo Kiev. Alle 20:30 Milan-Panathinaikos e Juventus-Atalanta, mentre alle 20:45 la Roma scenderà in campo contro la Raja Casablanca. Tutto il programma su Sky Sport

Manca sempre meno al via ufficiale della prossima stagione e nessuno vuole vuole farsi trovare impreparato. Il prossimo 21 agosto la serie A 2021/22 aprirà i battenti e continua il programma delle amichevoli precampionato, utili alle diverse formazioni per raggiungere la condizione ottimale. Sabato 14 agosto saranno 5 le partite amichevoli che Sky trasmetterà in diretta, con il Napoli di Luciano Spalletti che aprirà il pomeriggio alle 17:30 contro il Pescara. Un'ora più tardi sarà il turno dell'Inter contro gli ucraini della Dinamo Kiev, mentre alle 20:30 sono in programma Milan-Panathinaikos e Juventus-Atalanta. Un quarto d'ora dopo, alle 20:45, la Roma di Mourinho chiuderà il programma contro il Raja Casablanca.