Brutte notizie per José Mourinho: Chris Smalling è costretto allo stop. Il difensore inglese ha riportato in allenamento una lesione al flessore della coscia sinistra. Non ci sarà contro il Trabzonspor in Conference League e contro la Fiorentina alla prima giornata di campionato

Nella giornata dell'annuncio ufficiale di Tammy Abraham, la Roma registra anche una notizia negativa. Arriva dall'infermeria. Chi è costretto a uno stop è Chris Smalling: in allenamento il giocatore inglese ex Manchester United ha riportato una lesione al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate giorno dopo giorno: al momento quindi non è possibile stabilire una data certa per il suo rientro. Ciò che è sicuro invece è la sua assenza per la partita di Conference League contro il Trabzonspor in programma questo giovedì, e la prima giornata di Serie A in cui la Roma affronterà la Fiorentina, domenica prossima.