L'allenatore rossoblù presenta in conferenza stampa la partita di esordio in campionato contro i campioni d'Italia in carica: "Noi non siamo ancora a posto, ma vogliamo fare bene contro la squadra favorita. Tra le grandi, l'Inter al momento è quella più avanti"

Tanta voglia di fare bene contro i campioni in carica. Obiettivi chiari per Davide Ballardini, pronto con il suo Genoa all'esordio in campionato. I rossoblù, alle prese con alcune assenze tra squalifiche e situazioni di mercato ancora in divenire, debutteranno a San Siro contro l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri hanno perso Lukaku e Hakimi, ma secondo Ballardini rimangono sempre i favoriti: "Noi non siamo ancora a posto - ha detto l'allenatore del Genoa in conferenza stampa -, ma siamo certamente seri e motivati. Vogliamo fare una bella partita contro quelli che probabilmente sono i più forti del campionato. Loro si conoscono bene e sanno ciò che devono fare. È vero che l'Inter ha cambiato due giocatori importanti, me ne ha presi altrettanti che hanno caratteristiche simili. E il nuovo allenatore ricalca quello che c'era in precedenza. Quindi sarà la solita Inter: probabilmente tra le grandi squadre sono quelli che al momento si trovano più avanti".