Alla prima giornata della Serie A 2021/2022, Eusebio Di Francesco farà il suo esordio in campionato sulla panchina dell'Hellas Verona contro il suo passato: il Sassuolo. Calcio d'inizio alle 18:30 allo Stadio Bentegodi. Il debuttante Dionisi dovrà fare a meno di Berardi, alle prese con una contusione al piede: pronto Traoré

Alle 18:30 comincerà il campionato di Serie A. In contemporanea a Inter-Genoa, al Bentegodi di Verona si giocherà Verona-Sassuolo. Aria di debutti in campionato: per Di Francesco sarà la prima sulla panchina gialloblù (contro una sua ex), per Dionisi sarà l'esordio assoluto in Serie A. L'ex allenatore dell'Empoli vorrà mettersi alla prova anche nel massimo campionato italiano dopo aver vinto la B nella scorsa stagione. Di Francesco invece è in cerca di riscatto dopo la difficile scorsa stagione a Cagliari.

Hellas Verona, Barak e Zaccagni a sostegno di Kalinic in attacco leggi anche Tutto sul Verona 2021-2022 L'Hellas riparte con un nuovo allenatore ma con lo stesso modulo: il 3-4-2-1 con cui la squadra aveva reso bene negli anni di Juric. Il nuovo acquisto Montipò partirà titolare in porta. Ceccherini e Magnani in mezzo alla difesa, Tameze e Veloso a centrocampo. Davanti, Kalinic è in cerca di riscatto: sarà supportato da Zaccagni e Barak. Di Francesco in conferenza si è mostrato soddisfatto della sua nuova squadra: "La cosa positiva è che hanno già una bella mentalità. Voglio mantenerla. Io vengo da due stagioni negative e ho tanta voglia di rifarmi". HELLAS VERONA (3-4-2-1), probabile formazione: Montipò; Gunter, Ceccherini, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic. All.: Di Francesco