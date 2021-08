Tutto sul Sassuolo 2021-2022

1/15 ©Ansa

COME È ANDATA L'ANNO SCORSO?



Ottavo posto in campionato e ottavi di finale in Coppa Italia. Per la seconda stagione di fila il club ha chiuso nella parte sinistra della classifica (ottava piazza anche nel 2019-20), ma senza accesso all'Europa. E' stato il terzo e ultimo anno di De Zerbi sulla panchina neroverde.

TUTTO SUL SASSUOLO