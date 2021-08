Tutto sul Verona 2021-2022

6/15 ©IPA/Fotogramma

IL CAPITANO: MIGUEL VELOSO



Terza stagione a Verona per il centrocampista portoghese, 35enne che è stato uno dei punti fermi della squadra targata Juric. Lo sarà anche con Di Francesco, lui che è in scadenza nel 2022 ma resta al centro del gruppo: leadership, geometrie e qualità per Veloso che ha raccolto 57 presenze (con 5 gol) in gialloblù. Titolato con Sporting Lisbona e Dinamo Kiev, ex nazionale, il regista mancino ha vissuto la parentesi italiana più lunga al Genoa disputando oltre 100 partite