Dopo i rumors degli scorsi giorni che lo avevano accostato al Real Madrid e il post al veleno in cui denunciava alcuni media di aver "giocato col suo nome", Cristiano Ronaldo è tornato sui social con un post decisamente più sereno e disteso. CR7 si è fatto fotografare insieme a Chiesa e a Fagioli, con posa soddisfatta e trionfante, dopo una gara di tiri vinta con i suoi compagni: "Chi è il prossimo?", la didascalia dell'attaccante della Juve. Che poi ha pubblicato altre foto dell'allenamento mentre è a lavoro, per prepararsi al meglio per l'esordio in campionato di domenica contro l'Udinese. Dopo il riposo con l'Under 23, il fuoriclasse di Funchal è pronto a guidare l'attacco bianconero nell'esordio in campionato.