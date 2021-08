L'allenatore nerazzurro alla vigilia dell'esordio in Serie A: "Non c'è nessuna asticella da alzare, io sono felice così e ripetersi non è scontato". Su Zapata: "Questo è un mercato strano, ma per me resta. Ilicic voleva andare via, ma se sta bene gioca" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

"Il campionato inizia domani e noi ci faremo trovare pronti. Alzare l'asticella dopo i piazzamenti Champions degli ultimi anni? Alzatela voi. Io sono molto felice così. Io non voglio togliere i sogni a nessuno, ma non è che devo farlo io. Non è così scontato ripetersi, per noi è come aver vinto degli scudetti". Parla così Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di vigilia della gara contro il Torino che aprirà il campionato della sua squadra. "Io non parto con l'Atalanta che deve vincere il campionato, per me è così. Sappiamo delle difficoltà che ci sono in questa Serie A. Sono contento che possiamo ripartire così, nonostante preparazione a singhiozzo per l'arrivo di giocatori in momenti diversi, ma abbiamo situazioni di campo che sono ormai consolidate", ha ammesso l’allenatore dell’Atalanta.

"Questo è un mercato strano, può succedere di tutto" leggi anche Calciomercato, news e trattative in tempo reale "Se il calciomercato ancora aperto crea problemi o rappresenta un’opportunità? Entrambe le cose, il fatto di avere due giornate col mercato aperto può succedere di tutto, non è la cosa migliore ma è così", ha affermato Gasperini. Che ha poi risposto così a una domanda sulla permanenza o meno di Zapata, obiettivo dell’Inter: "Penso che Zapata resti all'Atalanta, ma è un'opinione come un'altra, come quella di chi lo vorrebbe in partenza per l'Inter. Questo è un mercato strano, pochi movimenti, niente scambi e uscite a sorpresa come quella di Romero, che l’ad Luca Percassi è stato bravissimo a sostituire subito con Demiral". Gasp che fa il punto anche sugli eventuali movimenti in entrata dell’Atalanta: "Se capita un'occasione di rinforzare un ruolo, come con Musso, benissimo. Ci sono tante situazioni interessanti aperte: io parlo col club e il club fa le trattative. Thorsby? Non so, non do notizie alla stampa: ci sono ottimi profili in ballo, ma lavoro con quel che ho".