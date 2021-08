Lei passa come il colpo del mercato del Napoli: sente il peso della responsabilità di questo ruolo o crede che questa sia la sfida più bella della sua carriera?

"Innanzitutto ho trovato una piazza disponibile nei miei confronti e questo mi rende orgoglioso. Essere con me vuol dire essere con il Napoli, nel senso che io voglio tutte le responsabilità che ci sono attorno a questo ruolo. Per quanto riguarda lo sviluppo e lo svolgimento, quello che riusciremo a fare, tanto dipenderà da come riusciamo a mettere in ordine i nostri passi a cominciare da domani sera. Se cominci a fare dei passi ordinati e bene in linea, poi quelli successivi vengono altrettanto ordinati e in linea. Questa è una sfida sicuramente bella, anche perché poi io tengo molto in considerazione le cose che mi capitano davanti. A ciò che è accaduto non posso metterci mano, nel futuro non so cosa capiterà. Quindi io vivo bene con quello che mi accade nel momento ed è con queste cose che avrò le mie migliori soddisfazioni. Dico che questa è la sfida per me più arrapante".