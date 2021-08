Tutto sul Napoli 2021-2022

5/13 ©Ansa

L'ALLENATORE: LUCIANO SPALLETTI



Rivoluzione in panchina per il Napoli, unica vera novità rispetto alla scorsa stagione. Per l'allenatore di Certaldo l'opportunità di ripartire dopo aver riportato l'Inter in Champions ed essere rimasto due anni fermo. Gioco rapido e verticale, la carriera di Spalletti comincia tra Empoli, Samp e Venezia, poi conduce l'Udinese in Champions e arriva la prima grande chance alla Roma. Quattro anni insieme, poi l'avventura estera allo Zenit e il ritorno in giallorosso: le frizioni con Totti contribuiscono a chiudere subito il rapporto

TUTTI GLI ALLENATORI DELLA SERIE A 2021-2022