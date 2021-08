Zanetti: "Col Napoli dobbiamo solo pensare a noi"

L'allenatore del Venezia alla vigilia della trasferta allo Stadio Maradona: "Ci siamo meritati di vivere questo sogno. Arriviamo con tante assenze, ma dobbiamo giocare senza paura. Dobbiamo sentirci adeguati e all'altezza" LE PROBABILI FORMAZIONI - CALCIOMERCATO: LE NEWS IN DIRETTA Condividi:

"Abbiamo delle belle sensazioni e siamo carichi per l'esordio, abbiamo lottato per raggiungere questo sogno". Lo ha detto oggi il tecnico del Venezia, Paolo Zanetti, alla vigilia del posticipo della prima giornata di A che vedrà la neopromossa affrontare il Napoli di Spalletti allo stadio Maradona. "Se siamo arrivati fino a qui, - ha aggiunto - è perché ce lo siamo meritati, ci siamo creati la possibilità di misurarci contro grandi campioni".

"Non giocheremo in A per prenderle" la conferenza Spalletti: "Napoli per me la sfida più arrapante" Nella rosa del Venezia, in pochi hanno già avuto a che fare con la massima serie, ma questo non spaventa Zanetti. "Dovremo essere bravi e veloci a capire il campionato - ha spiegato - a interpretarne le dinamiche tecniche. Ci vorrà del tempo, è normale. Quello che ripeto ai miei giocatori ogni giorno, però, è che non scendiamo in campo 'per prenderle'. Andremo sul rettangolo di gioco senza paura, i miei uomini devono sentirsi adeguati e all'altezza. E divertirsi".

Le assense e le scelte approfondimento Tutte le probabili formazioni della 1^ giornata "Abbiamo una lunga lista di indisponibili - ha detto Zanetti -: Modolo, Aramu, Mazzocchi e Vacca sono squalificati dallo scorso campionato, Crnigoj invece è infortunato. Mancheranno anche Busio e Okereke, in attesa di visto". In porta dovrebbe difendere i pali Maenpaa, grande protagonista nella seconda parte della scorsa stagione. "Rientra da un infortunio - ha spiegato l'allenatore -. Ieri e oggi si è allenato bene, domani abbiamo l'ultimo test prima della partita, ma sono fiducioso che possa partire dal primo minuto. Al 99% sarà del match, in alternativa è pronto Lezzerini". Nonostante le assenze, Zanetti non aggregherà alla prima squadra nessun giovane della Primavera.