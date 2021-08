Probabili formazioni di Inter-Genoa

Simone Inzaghi debutta in campionato sulla panchina dell'Inter nella sfida delle 18.30 contro il Genoa di Ballardini. Calhanoglu riparte da San Siro ma con la nuova maglia addosso. Tra i rossoblù probabile impiego dal 1' per gli ex Vanheusden e Pandev 1^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI Condividi:

Il campionato di Inter e Genoa inizia quest'oggi, sabato 21 agosto, con la sfida delle 18:30 a San Siro. I nerazzurri, campioni in carica, ripartono da Simone Inzaghi, che ha ereditato da Antonio Conte una rosa che ha perso due dei grandi protagonisti dell'ultimo scudetto, Hakimi e Lukaku. Dal mercato però sono arrivati Calhanoglu, Dumfries e Dzeko, aspettando gli ultimi colpi. Per il debutto al Meazza, Inzaghi dovrà adattare il suo 3-5-2 per via della squalifica di Lautaro Martinez. La formazione di Davide Ballardini, confermato alla guida dei rossoblù dopo la salvezza della passata stagione, invece sarà un mix di giovanissimi e vecchi lupi di mare, come il neo-arrivato Sirigu e le bandiere Criscito e Pandev.

Inter, Sensi alle spalle di Dzeko leggi anche Inzaghi: "Avrei voluto Dzeko anche con Lukaku" Simone Inzaghi in conferenza stampa si è detto felice di poter allenare Dzeko ("Lo avrei voluto anche se fosse rimasto Lukaku"), confermando che arriverà un nuovo acquisto nel reparto offensivo. In attesa che il mercato porti uno tra Marcus Thuram e Correa, al debutto in nerazzurro l'ex allenatore della Lazio non può contare sullo squalificato Lautaro e dunque confermerà Sensi alle spalle di Dzeko, come si è visto in occasione dell'amichevole con la Dinamo Kiev. Nessuna novità in difesa, a centrocampo invece ci sarà l'esordio in nerazzurro per Calhanoglu, mentre a destra è ancora presto per vedere Dumfries dal 1'. In pole Darmian.

INTER (3-5-1-1) Probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All. Inzaghi