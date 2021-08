Probabili formazioni di Empoli Lazio

Maurizio Sarri riparte dal suo passato: Lazio attesa dall'Empoli al Castellani. Ballottaggi a centrocampo e in attacco tra i biancocelesti, grande attesa per Cutrone tra i padroni di casa. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Calcio d'inizio alle 20.45

Squadre in campo al Castellani alle 20.45. Partita dal sapore speciale per Maurizio Sarri , che al debutto da allenatore della Lazio riparte proprio da Empoli , il club che lo ha consacrato nel grande calcio, prima delle esperienze al Napoli, al Chelsea e alla Juve. A provare a fargli lo sgambetto l'allenatore anagraficamente più esperto della Serie A, Aurelio Andreazzoli .

Empoli, ballottaggio Luperto-Romagnoli

leggi anche

Empoli-Lazio, alla scoperta dei luoghi di Sarri

Cambio di guida per la prima delle tre neo-promosse: Andreazzoli debutta in casa contro un grande ex come Maurizio Sarri. Attesa per i nuovi, Vicario e Cutrone su tutti, ma anche nella linea di difesa ci sono stati innesti che potrebbero mettersi in mostra da subito. L'ex Spezia Ismajli dovrebbe partire titolare, Luperto invece si gioca il posto con Romagnoli.



EMPOLI (4-3-1-2) Probabile formazione: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Ismajli, Marchizza; Ricci, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Mancuso. All. Andreazzoli