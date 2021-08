Probabili formazioni di Torino-Atalanta

Ivan Juric, alla prima di campionato da allenatore granata, ritrova il suo "guru". Assenze pesanti per entrambi in attacco: se tra i padroni di casa l'acciaccato è Belotti, a Gasperini mancherà Zapata. Atalanta falcidiata dalle squalifiche

Sfida particolare quella di Torino , calcio d'inizio alle 20.45. Juric affronta il suo "maestro", Gasperini , in una partita che vedrà assenze importanti ma anche interessanti giocatori al debutto con la nuova squadra. Il calciomercato ha portato Musso e Demiral all' Atalanta e ha promosso, per quanto riguarda i granata, Milinkovic-Savic che ha ereditato la custodia dei pali da Sirigu. Esordio col Toro per Pjaca, pronto a giocare dal 1'.

Belotti non è ancora pronto e allora sarà Sanabria a guidare l'attacco di Juric, supportato dal neo-acquisto Pjaca e da Verdi. Conclusasi l'era Sirigu, passato al Genoa, tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic. Sulle fasce Singo e Rodriguez (Ansaldi è out).

Atalanta, Zapata out e 3 squalificati

Inizia con l'handicap il campionato per Gasperini, che al debutto contro i granata, per di più, in trasferta, non può contare su quattro titolari. Toloi, Freuler e De Roon sono squalificati, mentre Duvan Zapata è ai box e tornerà dopo la pausa nazionali, a settembre. Ma la rosa dei nerazzurri è talmente competitiva che a giudicare dal probabile XI titolare non si direbbe che Gasp abbia problemi di formazione: a centrocampo il duo Pasalic e Pessina garantisce grande qualità, in attacco vedremo con tutta probabilità Ilicic e Muriel assistiti da Malinovskyi. Nel reparto arretrato debuttano Musso tra i pali e Demiral al centro della difesa.



ATALANTA (3-4-1-2) Probabile formazione: Musso; Djmsiti, Demiral, Palomino; Mahele, Pasalic, Pessina, Gosens; Malinovskyi; Ilicic, Muriel. All. Gasperini