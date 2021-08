Tutto sull'Atalanta 2021-2022

8/15 ©LaPresse

IL RIGORISTA: RUSLAN MALINOVSKYI



I 7 penalty calciati l'anno scorso dalla Dea hanno avuto 4 tiratori, per cui è difficile trovare un vero e proprio rigorista. Considerando il possibile 11 titolare, però, l'incaricato dal dischetto dovrebbe essere l'ucraino che, in Serie A, ha all'attivo un rigore segnato (nella passata stagione) e uno sbagliato. In totale sono 10 su 12 i rigori trasformati in carriera, in alternativa in caso di presenza in campo potrebbe toccare a Muriel occuparsi del tiro dagli 11 metri (l'anno scorso 3 centri su 3)