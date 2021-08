Tutto sul Torino 2021-2022

8/14 ©LaPresse

IL RIGORISTA: ANDREA BELOTTI



Il nome del "Gallo" primeggia anche in questa categoria, nella quale si è specializzato da quando veste la maglia granata (sbagliò il suo primo e unico penalty calciato con il Palermo). L'anno scorso ha fatto centro su rigore 4 volte su 5, in carriera con il Toro è a quota 30 gol segnati dagli 11 metri su 37 tentativi. E in estate è stato protagonista una volta in positivo e una in negativo con la Nazionale...