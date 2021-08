Bologna-Salernitana, dove vedere la partita in tv

Da una parte chi vuole riscattare il passo falso nella prima gara ufficiale della stagione, con il ko casalingo per mano della Ternana (4-5), dall'altro chi non vede l'ora di tornare a giocare una partita di Serie A a più di 20 anni dall'ultima volta. Bologna-Salernitana è una delle quattro gare in calendario nella prima domenica della Serie A 2021/22. Sono quattro i precedenti in Serie A tra le formazioni, allenate da Mihajlovic e Castori: il Bologna ha vinto il primo incrocio tra i due club in A nel lontano 1948, pareggiando poi una partita e perdendo le altre due con uno score di un gol fatto e sette al passivo nel parziale. La Salernitana arriva a questa partita dopo aver conquistato la sua terza promozione in Serie A, dopo quelle del 1997/98 e del 1946/47. Il Bologna ha invece chiuso lo scorso campionato al dodicesimo posto con 41 punti e vincendo una sola partita nelle ultime 10 giocate: il 4-1 sullo Spezia dello scorso 18 aprile.