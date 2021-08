1/14 Instagram @lautaromartinez

Continuano i festeggiamenti in casa Inter... dopo il poker al debutto con il Genoa: a far festa stavolta è Lautaro Martinez, squalificato con i Grifoni, ma che si è "rifatto" subito, per il suo 24° compleanno, trascorso con la dolce metà Agustina Gandolfo, la figlia Nina e i compagni di squadra. "Grazie a tutti - il messaggio dell'argentino - per essere venuti in questo giorno per me speciale. Grazie per i messaggi, li ho letti tutti. Grazie alla mia piccola grande famiglia che sono il motore e la forza di ogni giorno".