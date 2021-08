Bologna-Salernitana, c'è Arnautovic: le probabili

Skov Olsen favorito su Orsolini, diversi dubbi in difesa e la certezza Arnautovic in attacco per Mihajlovic; Castori porta Simy in panchina, tandem offensivo composto da Djuric e Bonazzoli. Bologna-Salernitana, in diretta dalle 18.30 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic contro la neopromossa Salernitana allenata da Fabrizio Castori . Una sfida – valida per la 1^ giornata della Serie A 2021/2022 – tutta da vivere quella si giocherà quest’oggi al Dall’Ara, fischio d’inizio ore 18.30, e che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet).

Poche certezze, tra questa il modulo utilizzato (il 4-2-3-1) e la presenza del nuovo acquisto Arnautovic a guidare l’attacco, e diversi dubbi che Sinisa Mihajlovic scioglierà solo a ridosso del fischio d’inizio del match. Al momento in difesa sono favoriti il giovane Annan nel ruolo di terzino destro e Soumaoro, sicuro di partire titolare invece l’altro centrale Bonifazi. A centrocampo Svanberg avanti nel ballottaggio con Dominguez. Nei tre trequartisti sicuri del posto Soriano e Barrow, per il ruolo di esterno destro offensivo Skov Olsen è favorito su Orsolini.

Salernitana, Simy parte dalla panchina

La tentazione di schierare Simy, il grande acquisto del mercato estivo, dal primo minuto è forte, ma Castori con ogni probabilità farà partire l’attaccante nigeriano - arrivato pochi giorni fa dal Crotone - dalla panchina per poi utilizzarlo a gara in corso in caso di necessità. Nel 3-5-2 spazio in attacco a Djuric con Bonazzoli, a centrocampo subito maglia da titolare per Obi. Castori che non potrà contare sullo squalificato Di Tacchio.

SALERNITANA (3-5-2) Probabili formazioni: Belec; Gyomber, Strandberg, Bogdan; Kechrida, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Obi, Ruggeri; Djuric, Bonazzoli. Allenatore: Castori.