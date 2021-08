La Juventus fa visita all'Udinese nel suo esordio in Serie A: i bianconeri si affidano a Dybala e Cristiano Ronaldo, con Ramsey riproposto ancora davanti alla difesa in attesa di Locatelli (è convocato ma andrà in panchina). Tra i friulani novità Cristo Gonzalez in attacco

Udinese, Cristo Gonzales al posto di Okaka

Per la prima di campionato è certamente dall'attacco che potrebbe arrivare la prima sorpresa. Gotti è intenzionato a schierare dal 1' Cristo Gonzales anziché Stefano Okaka accanto a Pussetto. Pereyra non si tocca in mezzo al campo, confermati anche Walace e Molina. In difesa non dovrebbero esserci stravolgimenti di sorta con il consolidato trio composto da Samir, Nuytinck e Becao.



UDINESE (3-5-2) Probabile formazione: Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie, Arslan, Walace, Pereyra, Molina; Pussetto, Cristo Gonzales. All. Gotti