L'attaccante della Sampdoria, che qualche giorno fa ha raggiunto le 100 reti in maglia blucerchiata, parla alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Milan: "Non saremo al top, ma ciò che conta è avere l'approccio giusto"

È pronta all'esordio in campionato la Sampdoria di Roberto D'Aversa, che lunedì sera ospiterà il Milan per l'ultima partita della prima giornata del nuovo campionato di Serie A, che sarà visibile in diretta su Sky. L'ex allenatore del Parma potrà contare su Fabio Quagliarella, miglior marcatore in attività del campionato italiano, che con un gol di tacco in Coppa Italia ha raggiunto le 100 reti con la maglia blucerchiata: "Sono tanto orgoglioso per aver raggiunto i 100 gol con la Samp. Nella mia prima esperienza a Genova avevo segnato appena 13 reti, quindi vuol dire che ho accelerato da quando sono tornato in età matura, e per me questo è motivo di orgoglio".

"Ibra e Giroud? Grandi professionisti" leggi anche Pioli: "Il mio Milan più forte, Giroud esemplare" Un traguardo che neppure lo stesso Quagliarella avrebbe immaginato di raggiungere: "Non pensavo di arrivare calcisticamente così in là con l'età. È una bella soddisfazione e la cosa importante è arrivarci abbastanza bene fisicamente. Non so se questa sarà la mia ultima stagione: ci ho pensato in estate ma deciderò più avanti". Anche gli avversari di lunedì sera hanno affidato l’attacco a due attaccanti esperti come Ibrahimovic, che non sarà del match, e Giroud: "Se sono arrivati ai loro livelli a quest’età vuol dire che sono grandi atleti e grandi professionisti. Contro di loro sarà una partenza difficile, non saremo al top ma conta l’approccio giusto", commenta Quagliarella.